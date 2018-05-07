نتائج أولية: حزب الله وحلفاؤه يحصدون أكثر من نصف مقاعد البرلمان اللبناني

كشفت النتائج الأولية التي أعلنها ساسة ونقلتها وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله الشيعي المدعوم من إيران وحلفاءه السياسيين فاز بأكثر من نصف المقاعد في النتائج الأولية لأول انتخابات برلمانية تجرى في لبنان منذ تسع سنوات.

وإذا تأكدت النتيجة فستمثل دفعة سياسية لحزب الله مع حصول الأحزاب والشخصيات المؤيدة لترسانته القوية من الأسلحة على أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) في البرلمان.