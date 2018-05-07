نصر الله يعتبر نتائج الانتخابات اللبنانية انتصارا له ولحلفائه الإقليميين

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله المدعوم من إيران، إن نتائج الانتخابات اللبنانية تعد "انتصارا سياسيا ومعنويا كبيرا لخيار "المقاومة"، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه الإقليميين.
وفي خطاب تلفزيوني بعد يوم من أول انتخابات نيابية تجرى في البلاد منذ تسع سنوات، قال نصر الله إنه يمكن القول اليوم بدرجة عالية من اليقين أن الحضور النيابي الذي أفرزته هذه الانتخابات ...يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية المقاومة، ولحماية هذا الخيار الاستراتيجي ولحماية المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، على حد قوله. ويعطي حزب الله عموما اسم المقاومة لصراع حزبه مع إسرائيل. ولم يشر نصر الله إلى عدد المقاعد التي فاز بها في هذه الانتخابات.
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وكان نصر الله قد توجه بخطابه بعيد كلمة خصمه سعد الحريري زعيم تيار المستقبل، الذي أقر بأن حركته خسرت ثلث مقاعد البرلمان الذي يعد 128 مقعدا، ووأعلن الحريري أن حزبه حصل على 21 مقعدا، مقابل 33 مقعدا في البرلمان الأخير.
وقد اتسمت الانتخابات التشريعية اللبنانية التي جرت يوم الأحد بمشاركة ضعيفة بلغت 49.2%، في بلد يثير فيه الفساد والمحسوبية داخل الطبقة السياسية استياء الشعب اللبناني، وكانت آخر انتخابات تشريعية في لبنان جرت سنة 2009، ثم أجلت مرات عدة، بدعوى المخاطر الأمنية، المتصلة خصوصا بالنزاع في سوريا، الذي بدأ في العام 2011.