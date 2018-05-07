استعمال الدراجات الثابتة في الأقسام السويدية لتحسين المستوى التعليمي

في السويد شغف لا يعرف الحدود بالدراجات، التي وصل أمر التشجيع على ركوبها حتى في الأقسام، وقت تقديم الدروس، والهدف: تحسين مستوى التلاميذ التعليمي.
ففي إحدى مدارس أبسالا شمالي العاصمة ستوكهولم يتابع التلاميذ دوران العجلات وهم على مقاعد الدراسة، دون التوقف عن القراءة والكتابة.
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وتشير دراسات إلى أن التلاميذ يتعلمون أفضل وهم يلعبون، ولكن هناك حاجة لبحوث تخبرنا عما يحدث في ذهن الإنسان خلال ممارسة نشاط بدني.
وقد بدأت التجرية عندما لاحظت مديرة المدرسة ألكسندرا سودفال إعلانا يخص عددا من الدراجات، فقررت اختبار استعمالها زمن التدريس، وإذا كان ذلك سيحدث فارقا على مستوى نتائج التلاميذ.
ويقول المدرسون إن الدراجات التي وضعت على ذمة التلاميذ داخل الأقسام، جعلت الأطفال أكثر هدوءا ورصانة، فيما قال التلاميذ إن الضغط على الدواسة يساعدهم على التركيز في المدرسة، كما يساعدهم على النوم في البيت.
ويقول الإطار التربوي في المدرسة إنه سعيد بالتجربة، وإنه سيقتني 25 دراجة أخرى في الخريف المقبل، إضافة إلى الدراجات الخمس الحالية.