للمرة الثانية اغتصاب مراهقة ومحاولة حرقها حتى الموت في الهند

تصارع فتاة في السابعة عشرة من العمر من أجل البقاء على قيد الحياة في الهند بعد تعرضها إلى الاغتصاب والحرق. هذه الجريمة ليست الأولى في بلد يشهد زيادة كبيرة في معدلات الجرائم الجنسية.

وتعرضت الفتاة إلى عملية اغتصاب في ولاية جهارخاند شرق الهند ثمّ قام المغتصب برشها بمادة حارقة وأشعل النار في جسدها. شيلندرا بارنوال مفوضة الشرطة في منطقة باكور أكدت أنّ الضحية تعاني من حروق من الدرجة الأولى على جسدها بنسبة 70 في المائة، وهناك أمل على بقائها على قيد الحياة.