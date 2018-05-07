قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إن مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة والجماعة الشيعية المدعومة من إيران وأضاف أن إسرائيل يجب ألا تفرق بينهما في أي حرب مستقبلية.
وزير إسرائيلي بعد نتائج الانتخابات اللبنانية: لبنان يساوي حزب الله
وزير إسرائيلي بعد نتائج الانتخابات اللبنانية: لبنان يساوي حزب الله
وقال بينيت وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر على تويتر اليوم الاثنين "حزب الله = لبنان"
وتابع "دولة إسرائيل لن تفرق بين دولة لبنان ذات السيادة وبين حزب الله وستعتبر لبنان مسؤولا عن أي عمل داخل أراضيه".
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المصدر: رويترز