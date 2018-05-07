اتفاق مصري إيطالي على استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة في قضية ريجيني

قالت النيابة العامة المصرية يوم الاثنين إن فريقا من الخبراء الإيطاليين سيتوجه إلى القاهرة الأسبوع القادم لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق في إطار التحقيقات في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في العام 2016.

كان ريجيني يجري أبحاثا عن النقابات العمالية في مصر قبل مقتله في 2016. وتم العثور على جثته وبها آثار تعذيب على جانب طريق على مشارف العاصمة.

وقال النائب العام المصري نبيل صادق في بيان إنه دعا نائب عام روما جوسيبي بينياتوني في اتصال هاتفي يوم الأحد إلى إرسال وفد لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطات مترو الأنفاق بالقاهرة التي ستبدأ في 15 مايو أيار.