انطلاق موسم سباق عربات تهذيب العشب غرب ساسكس في بريطانيا
انطلق موسم سباق عربات تهذيب العشب يوم الأحد في بللينغ شورست في مقاطعة غرب ساسكس في بريطانيا، إذ يسعى المتسابقون للفوز ببطولة بريطانيا.
ويعتمد السباق نظام نقاط مشابه لسباق الفورمولا واحد، 25 نقطة للفوز بالجولة الواحدة، ويتمتع المتسابقون بفرصة الحصول على 100 نقطة كحد أعلى مع عطلة نهاية الأسبوع بنتيجة أربعة سباقات تجرى في كل مجموعة.
وقد أزيلت جميع شفرات القص من العربات للحفاظ على السلامة طيلة الموسم الذي يستمر من أيار/مايو وحتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.