أعلنت شركة نستله الغذائية العملاقة أنها ستدفع 7.15 مليار دولار نقدا لشراء حق بيع منتجات سلسلة مقاهي ستاربكس حول العالم وذلك في إطار تحالف يهدف إلى بث الحياة في نشاط الشركتين المرتبط بالقهوة.
نستله تدفع أكثر من 7 مليارات دولار لستاربكس لبيع قهوته
نستله تدفع أكثر من 7 مليارات دولار لستاربكس لبيع قهوته
وتعزز الصفقة التي أبرمت اليوم الاثنين وضع نستله فيما تحاول ستاربكس أكبر شركة للقهوة في العالم ترسيخ أقدامها في سوق تتغير بسرعة. وقالت نستله إنها تتوقع أن تزيد صفقة بيع قهوة ومشروبات ستاربكس من أرباحها بحلول عام 2019. ولا تشمل الصفقة أي مقهى ستاربكس.
وجاء في تغريدة لحساب شركة نستله الرسمي على تويتر "نحن بصدد إبرام اتفاقية لتسويق منتجات ستاربكس للمستهلكين وخدمات الطعام ، والتي تجمع أشهر ماركات القهوة في العالم" وبذلك تحتشد جهود نستله وستاربكس في عالم المشروبات الذي شهد عددا من الصفقات في الآونة الأخيرة.
وقال كيفين جونسون الرئيس التنفيذي لستاربكس "سيجعل هذا التحالف العالمي للقهوة تجربة ستاربكس تصل إلى بيوت ملايين آخرين حول العالم بفضل انتشار وخبرة نستله". بينما قالت ستاربكس إنها تتوقع تحقيق المساهمين مكاسب بقيمة 20 مليار نقدا في شكل عوائد أسهم وأرباح خلال السنة المالية 2020.
وسيعزز الاتفاق من وضع نستله في الولايات المتحدة حيث لا تتجاوز حصتها في السوق خمسة بالمئة وتحتل المركز الخامس. وقالت مؤسسة (يورومونيتور انترناشونال) إن حصة ستاربكس السوقية في الولايات المتحدة تمثل 14 بالمئة فقط.
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كان مارك شنايدر الرئيس التنفيذي الجديد لنستله وصف القهوة العام الماضي بأنها وجهة استراتيجية للاستثمار في الشركة التي يقع مقرها في سويسرا وتشتهر بمشروب القهوة الجاهزة نسكافيه وأجهزة نسبرسو لصنع القهوة في المنزل.
ولا تخجل نستله، أكبر شركة للأغذية المعلبة في العالم، من الشراكة مع منافسيها سواء عن طريق صفقات لشراء الرخصة أو مشروعات مشتركة، فهي تبيع أيضاً العلامة التجارية هاجن داس التي تنتجها شركة جنرال ميلز في الولايات المتحدة كما تبيع شركة هيرشي شوكولاتة كيت كات التي تصنعها نستله في الولايات المتحدة.