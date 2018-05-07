الخارجية الإسرائيلية: باراغواي تنوي نقل سفارتها إلى القدس

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين أن باراغواي ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في نهاية مايو/أيار، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.
وذكر عمانوئيل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان “يعتزم رئيس باراغواي أوراسيو كارتيس المجيء إلى إسرائيل في نهاية الشهر لافتتاح سفارة بلاده في القدس”.
لكن وزارة الخارجية في باراغواي أوضحت أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار حتى الآن.
ويضغط الساسة المؤيدون لإسرائيل في واشنطن منذ مدة طويلة لنقل السفارة إلى القدس كما أن ترامب قطع على نفسه وعدا خلال حملة الدعاية الانتخابية في 2016 بتحقيق ذلك.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية القدس عاصمة أبدية موحدة للبلاد رغم أنها لا تحظى باعتراف دولي. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
في العام 1980 أصدر البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. لكن الأمم المتحدة تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وترى أن وضع المدينة محل نزاع لحين تسويته من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
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