أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية يوم الاثنين ليتولى رئاسة روسيا لمدة ست سنوات أخرى.
ووقف بوتين في قاعة أندريفسكي بالكرملين ووضع يده على نسخة منقوشة بالذهب من الدستور وأقسم على أن يخدم الشعب الروسي ويحمي الحقوق والحريات ويدافع عن السيادة الروسية.
بوتين يتسلم عهدته الرئاسية الرابعة ويرشح ميدفيديف رئيسا للوزراء
أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية يوم الاثنين ليتولى رئاسة روسيا لمدة ست سنوات أخرى.
ووقف بوتين في قاعة أندريفسكي بالكرملين ووضع يده على نسخة منقوشة بالذهب من الدستور وأقسم على أن يخدم الشعب الروسي ويحمي الحقوق والحريات ويدافع عن السيادة الروسية.
وبذلك ينصب بوتين رئيسا لفترة ولاية رابعة بعد شهرين من انتخابات رئاسية حصل فيها على نسبة 70 بالمئة من الأصوات لكنه لم يكن يواجه منافسين حقيقيين.
وفي أول قراراته بعد التنصيب رشح بوتين رئيس ديمتري ميدفيديف لتولي منصب رئاسة الحكومة حسب الموقع الالكتروني للكرملين.
وقدم بوتين مقترحا لمجلس الدوما الروسي لتعيين ميدفيديف رئيسا لحكومة روسيا الاتحادية.
واستقال ميدفيديف، الذي يشغل المنصب منذ 2012، في وقت سابق يوم الاثنين مع بأقي أعضاء الحكومة تمشيا مع الإجراءات المتبعة. وأدى بوتين اليمين ليبدأ فترة رئاسية رابعة.
وكان أخطر معارضي بوتين أليكسي نافالني قد منع من خوض الانتخابات واعتقلته الشرطة يوم السبت مع مئات من أنصاره أثناء احتجاج على فترة الولاية الجديدة لبوتين تحت شعار "بوتين ليس قيصرنا".
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ويبدأ بوتين (65 عاما) فترة ولايته الرابعة مدعوما بشعبية قوية، لكنه يرزح تحت وطأة مواجهة مكلفة مع الغرب واقتصاد هش وغموض بشأن ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء فترة ولايته حيث يمنع الدستور الروسي بوتين من خوض الانتخابات مرة أخرى عندما تنتهي فترة رئاسته في عام 2024.