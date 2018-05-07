شاهد: بوتين يتحدى العقوبات الغربية بسيارة ليموزين روسية الصنع خلال مراسم التنصيب

استخدم الرئيس فلاديمير بوتين سيارة ليموزين روسية الصنع خلال مراسم تنصيبه، متخليا بذلك عن السيارات المستوردة التي سبق وأن استخدمها أثناء ممارسة مهامه.
وكانت سيارة الليموزين الجديدة، الروسية الصنع قد خرجت في أول نزهة علنية هذا الاثنين عندما استقلها بوتين ليقطع المسافة القصيرة من مكتبه إلى قاعة الكرملين حيث يؤدي اليمين الدستورية لعهدة رئاسية جديدة في منصبه.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل سيارة الليموزين الجديدة، ولكنها ستصبح من دون شك وريثة السيارات الروسية الصنع التي كانت تنقل القادة السوفييت لعقود من الزمن.
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وكثيرا ما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تقليل روسيا من اعتمادها على السلع والتكنولوجيا المستوردة، وهي حملة تبنتها موسكو منذ أن تضررت من العقوبات الغربية.
وتمّ انتاج سيارة الليموزين من قبل مصنع "زيل"، ويبدو أنها تتقدم من حيث فخامتها على سيارات فاخرة مشهورة مثل كاديلاك ومايباخ ورولز-رويس. وتتمتع بعدد هائل من الوظائف لضمان ظروف راحة صاحبها، مثل نظام التحكم بحرارة المقصورة بمنطقتين، وإمكانية التحكم الآلي بالكراسي والزجاج والمرايا والستائر، وثلاجة مشروبات صغيرة، ونظام عرض فيديو وصف إضافي للكراسي وتجهيزات أخرى متعددة.
وتمت إعادة تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الاثنين بعد إعادة انتخابه للمرة الرابعة حيث يسيطر على السلطة في روسيا منذ 18 عاما إما كرئيس للدولة أو رئيس للوزراء. ويعتبر مناصروه أنه تمكن خلال سنوات حكمه من إعادة مجد بلاده على الساحة الدولية. بينما يصفه معارضوه بالحاكم المستبد ويشبهونه بالقيصر.