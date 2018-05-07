ذكرت وزارة الداخلية السعودية يوم الاثنين أن قوات الأمن السعودية قتلت بالرصاص رجلا مطلوبا بسبب هجوم أدى لمقتل أربعة من رجال الأمن في نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير في جنوب غرب المملكة أواخر الشهر الماضي.
السلطات السعودية تصفي مطلوبا قتل أربعة من قوات الأمن جنوب غرب المملكة
السلطات السعودية تصفي مطلوبا قتل أربعة من قوات الأمن جنوب غرب المملكة
وأفاد الإعلان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الرجل الذي يدعى خالد محمد علي الشهري كان في منزل ذويه بقرية الوهدة عند محاصرته مساء السبت، وأنه رفض الاستسلام وهاجم قوات الأمن بسلاح أبيض.
ولم تتضح الدافع وراء الهجوم الذي وقع يوم 20 أبريل نيسان واتهمت السلطات الشهري بتنفيذه. وذكرت قناة العربية الفضائية السعودية حينها أن مسلحا قُتل وتم اعتقال اثنين آخرين.
وتقع منطقة عسير على الحدود مع اليمن، حيث يحارب التحالف الذي تقوده السعودية جماعة الحوثي المسلحة، لكن لم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالحرب اليمنية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
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المصدر: رويترز