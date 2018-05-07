شاهد: ممثلة إباحية تزعم علاقتها بترامب تسخر منه في عرض كوميدي

فاجأت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز الجمهور الأمريكي حين ظهرت على شاشة الإن بي سي من خلال البرنامج الشهير "ليلة السبت على الهواء"، وقامت بلعب دور شخصيتها الحقيقية في سكيتش كوميدي حذرت فيه ترامب من أن "العاصفة قادمة".
وفي العرض يطلب ترامب، الذي يقوم بدوره الممثل اليك بالدوين، من محاميه مايكل كوهين، الذي يقوم بدوره بن ستيلر، أن يتصل بستورمي دانيالز والتي تزعم إنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويسوي معها المعركة القانونية "بشكل نهائي".
ورفعت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى قضائية ضد ترامب في شهر مارس/ آذار الماضي للخروج من "اتفاق على الصمت" بشأن علاقتهما المزعومة دفع لها بموجبه 130 ألف دولار عن طريق محاميه كوهين لتصمت. ونفى ترامب إقامة علاقة مع كليفورد.
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وفي العرض الذي قدم مساء السبت يستمع ترامب لحديث بين كوهين وكليفورد وفجأة يقطع حديث المحامي ليتحدث معها مباشرة ويسألها "ما الذي تريدينه لينتهي هذا الأمر برمته؟"، وتقول كليفورد "الاستقالة". فيرد ترامب قائلا "تمكنت من حل الأزمة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية فلماذا أعجز عن حل مشكلتنا؟"، فتقول كليفورد "لقد فات الآوان." وتضيف قبل أن تختم العرض "أعلم إنك لا تؤمن بالتغير المناخي لكن العاصفة قادمة".