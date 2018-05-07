أول شركة أوروبية تتنازل عن كامل أرباحها في مشروع لصالح صندوق "تحيا مصر"

أبلغت شركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة، موافقتها المبدئية على مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في مرسى مطروح التي طلبتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية. وذلك بتوجيه كتاب رسمي من رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال الكويتي فيصل خزعل إلى كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية والمدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".
كما أعربت إليت كابيتال في كتابها عن نيتها التنازل عن كامل أرباحها في المشروع المذكور لصالح صندوق "تحيا مصر"، رغم أن هذا المشروع هو من أنجح المشاريع التي يمكن العمل بها في مصر، حسب تعبير إليت كابيتالوالذي سيتم تسليمه صباح يوم الثلاثاء.
وبهذه الخطوة تكون شركة إليت كابيتال، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أول شركة أجنبية تقوم بالتنازل 100 بالمئة عن أرباحها في مشروع حيوي لصالح صندوق "تحيا مصر"، الذي تأسس بمبادرة لدعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة ودعم العدالة الاجتماعية.