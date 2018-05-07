مليون بطريق يجتمعون في بونتا تومبو جنوب الأرجنتين
يمكنك العثور على أهم مستعمرات طائر البطريق الماجلاني في باتاغونيا جنوب الأرجنتين. نحو مليون من هذا الطائر البحري يعيشون في بيئة طبيعية لا يهددهم تلوث المحيط ولا نقص الطعام.
يمضي البطريق الماجلاني في المياه عدة شهور. طيور بحرية تعود إلى اليابسة إما للتكاثر أو في فترة تغيير ريشهم. يحفرون الجحور تحت الشجيرات أو الأنفاق التي يصل عمقها إلى متر واحد.
يبلغ عدد البطاريق نحو المليون هنا في بونتا تومبو. وقد يتعرضون للأمراض التي يمكن أن تنتشر عبر المستعمرة، مالم يحدث سابقا، فيما يأمل المعنيون بالحفاظ على البيئة لتجنب حدوث مثل هذا الأمر.