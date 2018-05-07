يسيطر ضريح مؤمنة خاتون على أفق مدينة ناختشفان. انه نصب تذكاري رائع من العمارة الوطنية الأذربيجانية ولؤلؤة الآثار الثقافية والمعمارية الشرقية. شيد في الجزء الغربي من ناخشيفان في العام 1186 تكريما لمؤمنة خاتون، سيدة لعبت دورا مهماً في الحياة السياسية المحلية، يقبع قبرها في الجزء الواقع تحت الأرض.
ضريح مؤمنة خاتون: رمز للحب
ضريح مؤمنة خاتون: رمز للحب
صمم المهندس المعماري أجامي أبو بكر الناخشيفاني عشرة 10 جوانب مزينة بنقوش رائعة.
الآن ارتفاع ضريح مؤمنة خاتون 26 متراً، لكن في الأصل كان أعلى بـ 9 أمتار، وكان متوجاً بقبة على شكل خيمة .
أعطت مؤمنة خاتون نصائح قيمة لزوجها الحاكم المحلي القوي شمس الدين الدانيس.
بعد وفاتها أمر ببناء هذا النصب. لكن سرعان ما توفي، ابنهما هو الذي قام بهذا العمل الذي استغرق 11 عاما.
"كانت مؤمنة خاتون امرأة حكيمة، قدمت النصائح لادارة الدولة، وتتمتع بسلطة كبيرة في جهاز الدولة"، يقول المؤرخ فهد الدين سفرلي.
إحدى نقوش الضريح عبارة تقول " نذهب، والريح تبقى. نموت وعملنا يبقى ".
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