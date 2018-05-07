أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الاثنين إلى أنه سيعلن قراره ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (السادسة بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء.
ترامب سيعلن موقفه بشأن اتفاق إيران النووي يوم الثلاثاء
ترامب سيعلن موقفه بشأن اتفاق إيران النووي يوم الثلاثاء
وهدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح ما يصفه بعيوبه.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن ترامب ومن خلال تصريحاته، يعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن: "لا أعلم ما هو القرار الأمريكي (بشأن الاتفاق النووي الإيراني)، لكن التحليل العقلاني لكل تصريحات الرئيس ترامب لا يسمح لي بالاعتقاد بأنه سيفعل كل شيء للبقاء ضمن اتفاق إيران النووي".
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة انسحاب واشنطن، مشيرا إلى أن إيران ما تزال تعيش حصارا اقتصاديا، ولا بد من بذل كل الجهود لكسره.
سبق وكشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ"ملفات سرية نووية" تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية.
وأضاف نتنياهو إن "آلاف الصفحات من المواد التي حصلت عليها إسرائيل تبين أن إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".
وذكر مسؤول ألماني أن المقترحات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاتفاق النووي مع إيران، "تشمل إضافة عناصر جديدة للاتفاق الحالي".