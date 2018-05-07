المقاتلات الأمريكية تطلق غاراتها على داعش من البحر المتوسط

باشرت وحدة من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأمريكي، شن غارات على مواقع داعش في سوريا انطلاقا من حاملة الطائرات هاري ترومان المتمركزة في البحر البيض المتوسط، وذلك في إطار متابعة المهمة التي تقودها الولايات المتحدة مع دول التحالف ضد مسلحي التنظيم.
وانضمت القوة الجوية إلى الأسطول السادس في 18 نيسان/أبريل، بعد مضي نحو أسبوع على الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستهدفت منشآت للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وذكرت قيادة القوى البحرية أن هذا يدخل ضمن برنامج الانتشار لدعم الشركاء في التحالف والحلفاء في الناتو وحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي.
وأوضح قائد حاملة الطائرات ترومان الكابتن نيكولاس ديينا "باشرنا عمليات حربية لتعزيز عملية القضاء الكامل" مشيرا إلى العملية التي بدأها التحالف ضد داعش في العراق وسوريا في العام 2014.
وأضاف "تظهر العملية عزمنا على دعم شركائنا وحلفائنا في المنطقة واستمرارنا في القتال حتى القضاء على داعش وتأثيرها في المنطقة".
وبدأت أسراب الطائرات المقاتلة غاراتها على سوريا من شرق البحر الأبيض المتوسط في 3 أيار/مايو، حسب بيان القوات البحرية.
وكانت آخر مجموعة من حاملات الطائرات التي تعمل في الأسطول السادس هي حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش التي نفذت عمليات قتالية من شرق البحر الأبيض المتوسط في تموز/يوليو في العام 2017.
تبلغ طاقة حاملة الطائرات ترومان 90 طائرة بما فيها "إف 18 سوبر هورنت فايتر جتس"، التي يبلغ عددها نحو 60 على ظهر الحاملة الآن، حسب قائد إدارة القوى الجوية على حاملة الطائرات ترومان – ستيفن دجونايدي.
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