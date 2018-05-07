الإمارات تتهم الإخوان المسلمين بإشعال أزمة سقطرى

نشرت وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الرسمي يوم الأحد بيانا عبرت فيه عن استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت الوزارة في بيانها كلام بن دغر على أنه تصعيد يخالف الواقع والمنطق ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه.

البيان أكدت فيه وزارة الخارجية أن دولة الإمارات لا تملك أية مطامع في اليمن أو أي جزء منه وأن أي خطوات تقوم بها تأتي في سياق دعم أمن واستقرار اليمن ومساعدة الشرعية والشعب اليمني.

لقاءات ومشاريع

رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر نشر مؤخرا على حسابه الرسمي على تويتر صورا لعدد من اللقاءات التي جمعته مع قيادات محلية في جزيرة سقطرى.