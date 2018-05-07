الإمارات تتهم الإخوان المسلمين بإشعال أزمة سقطرى

نشرت وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الرسمي يوم الأحد بيانا عبرت فيه عن استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت الوزارة في بيانها كلام بن دغر على أنه تصعيد يخالف الواقع والمنطق ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه.
البيان أكدت فيه وزارة الخارجية أن دولة الإمارات لا تملك أية مطامع في اليمن أو أي جزء منه وأن أي خطوات تقوم بها تأتي في سياق دعم أمن واستقرار اليمن ومساعدة الشرعية والشعب اليمني.
لقاءات ومشاريع
رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر نشر مؤخرا على حسابه الرسمي على تويتر صورا لعدد من اللقاءات التي جمعته مع قيادات محلية في جزيرة سقطرى.
واكد رئيس الوزراء ان الرئيس اليمني أمر بوضع حجر الأساس لحزمة من المشروعات الأمنية بتكلفة 700 مليون ريال.
وكان أحمد بن دغر قد أصدر يوم السبت بياناً بعد وصول طائرات عسكرية إماراتية تحمل عربات مدرعة وجنودا إماراتيين إلى جزيرة سقطرى، ووصف في بيانه تلك الإجراءات العسكرية في الجزيرة بأنها غير مبررة وأنها إنعكاساً لحالة الخلاف في العلاقة بين الشرعية والإمارات وبأن جوهرها هو الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها.
واتهم بيان وزارة الخارجية الإماراتية الإخوان المسلمين فيما سمته "حملات مغرضة" تأتي "ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية."
وفي تغريدة له على موقع تويتر، أشار وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى وجود حملة إلكترونية مقامة من قبل جماعة الأخوان المسلمين لخلق رأي عام ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المجموعات الحوثية في اليمن عن طريق حسابات وهمية مزيفة تقوم بنشر التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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