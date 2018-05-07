قال شاهد من رويترز إن ثلاث لافتات طريق على الأقل مكتوب عليها "السفارة الأمريكية" ظهرت في القدس يوم الاثنين قبل افتتاح السفارة الأسبوع المقبل في المدينة.
إسرائيل تبدأ في وضع لافتات للسفارة الأمريكية الجديدة في شوارع القدس
إسرائيل تبدأ في وضع لافتات للسفارة الأمريكية الجديدة في شوارع القدس
وتولى عمال تركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جنوب القدس، والذي سيصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا في 14 مايو أيار من تل أبيب.
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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت سابقاً عن نيتها افتتاح سفارة جديدة في القدس في أيار/ مايو، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الدولة العبرية. وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعلانه نيته التوجه إلى القدس من أجل افتتاحها.