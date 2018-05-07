قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاثنين إن المجتمع الدولي يجب أن ينظر لنتائج الانتخابات اللبنانية بإيجابية شديدة.
ماذا قال الحريري بعد فوز تيار المستقبل ب21 مقعدا بدلا من 33؟
ماذا قال الحريري بعد فوز تيار المستقبل ب21 مقعدا بدلا من 33؟
وأجرى لبنان أمس الأحد أول انتخابات برلمانية منذ العام 2009.
ويتعرض لبنان لضغوط لكي يثبت للمانحين الدوليين والمستثمرين، الذين تعهدوا بتقديم أكثر من 11 مليار دولار لبيروت الشهر الماضي، بأن البلاد لديها خطة موثوق بها لإصلاح اقتصادها. وينظر لإجراء الانتخابات على أنه جزء أساسي من ذلك.