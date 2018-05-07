النصائح والإعلانات التي تحذر من مخاطر الإدمان على الاستخدام المفرط للهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية كثيرة، إذ لا يكاد يمرّ أسبوع إلاّ ونجد عنوانا جديدا حول المخاطر التي تتربص بالمدمنين على شاشات هواتفهم الذكية، ورغم ذلك، لا يكترث البعض بالتحذيرات من المخاطر الناجمة عن الاستخدام المفرط والتعرض لشاشات الهواتف واللوحات الإلكترونية، ولكن من الشعب الأكثر التصاقا بشاشة هاتفه على المستوى الأوروبي؟
من هو الشعب الأكثر التصاقا بشاشة الهاتف في أوروبا؟
من هو الشعب الأكثر التصاقا بشاشة الهاتف في أوروبا؟
يرى الأطباء والمختصون أنّ إمضاء وقت طويل في التركيز على شاشة الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية غير مفيد للصحة وجاء التساؤل برسالة مفتوحة في صحيفة الغارديان من طرف مجموعة من العلماء "إلى أيّ مدى نحدق في الشاشات في أوروبا؟
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بمعدل ساعة و56 دقيقة تقريبًا، يمضي الإيطاليون أقل وقت في اليوم في النظر إلى شاشات هواتفهم أو ألواحهم الإلكترونية، أما اليونانيون فيقضون أطول وقت في النظر والتمعن في شاشاتهم بمعدل 3 ساعات و4 دقائق.
ويقضي معظم الأوروبيين حوالي ساعتين ونصف الساعة يوميا أمام شاشات هواتفهم، ففي فرنسا، يقضي الفرنسيون ساعتين و32 دقيقة، والنرويجيون ساعتين و 32 دقيقة في اليوم: في فرنسا ساعتان و32 دقيقة، وهو نفس الوقت الذي يقضيه النرويجيون أمام هواتفهم، بينما يمتد وقت البولنديين إلى ساعتين و34 دقيقة في حين يقضي الرومانيون ساعتين و29 دقيقة أمام هواتفهم أما في اسبانيا، فيقضي المواطنون حوالي ساعتين و33 دقيقة.