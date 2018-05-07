ترامب لن يحضر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

قال البيت الأبيض في بيان نشر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسافر إلى إسرائيل، لحضور الافتتاح المثير للجدل للسفارة الأمريكية في القدس المحتلة. وسيضم الوفد الأمريكي للافتتاح في 14 مايو أيار مساعد وزير الخارجية جون سوليفان ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بالإضافة إلى جاريد كوشنر صهر ترامب، وايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، اللذين يعملان مستشارين للرئيس في البيت الأبيض. وجاء ذكر الأسماء السابقة في تغريدة للبيت الأبيض على موقع تويتر على الإنترنت.

ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس المحتلة في 14 من مايو/أيار، وفقا لإعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول الاعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية، وأسعدت الخطوة الأمريكية إسرائيل بينما أثارت غضب الفلسطينيين.

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وقال نتنياهو في أبريل/نيسان الماضي إن نحو ست دول "تبحث بجدية" الاقتداء بالخطوة الأمريكية، لكنه لم يذكر اسم أي منها. وفي ديسمبر كانون الأول وافقت 128 دولة على قرار غير ملزم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. واعترضت على القرار تسع دول، بينما امتنعت 35 دولة، ولم تشارك في التصويت 21 دولة.