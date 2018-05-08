أكبر عالم أسترالي يصل إلى سويسرا بهدف وضع حد لحياته

وصل العالم الأسترالي دفيد غودال البالغ من العمر 104 سنوات إلى سويسرا، عشية مساعدته وفق خطة مسبقة على الرحيل من الوجود، مؤكدا لم يعدل عن خطته الرامية إلى الانتقال إلى العالم الآخر بإرادته، آملا في أن يبعث موته السابق عن موعده رسالة إلى المشرعين الأستراليين.

ويعد ملاعبته كلبا كجزء من ترحيب ودي في مطار بازل السويسري، تحدث غودال إلى الصحافيين، وقال لهم إنه متحمس للمضي قدما نحو المرحلة المقبلة من رحلته. وقال غودال وهو جالس على كرسيه المتحرك إنه يشعر بالسعادة، وإن الرسالة التي يريد أن يبعث بها هي أن الإنسان حر، ليقرر بشأن وضع حد لحياته أو أن يستمر بالعيش، متى تجاوز الخمسين أو الستين سنة من عمره.