رفعت جمعية تنشط في مجال مناهضة التمييز ضدّ الآباء دعوى ضدّ السلطات النرويجية أمام محكمة العدل الأوروبية بتهمة التمييز ضدّ الآباء. واستندت الجمعية في الشكوى التي قدمتها على منح السلطات النرويجية عطلة الأبوة إلى الرجال بالنظر إلى طبيعة الوظيفة التي تمارسها الأم، وهو المعيار الذي لا تعتمده السلطات بالنسبة إلى الأمهات.
رجال النرويج يرفعون دعوى ضد الحكومة بسبب التمييز
رجال النرويج يرفعون دعوى ضد الحكومة بسبب التمييز
وعلى ما يبدو فالموافقة على عطلة الأبوة التي تمنح إلى الآباء بعد ولادة الطفل تتوقف على طبيعة العمل الذي تمارسه الأم، حيث يتمّ رفض طلب عطلة الأبوة في حال ممارسة الأم لوظائف معينة أو في حال انشغالها بالدراسة.
الجمعية التي رفعت الدعوى أكدت أنّ مجرد عدم اقتصار عطلة الأمومة التي تستفيد منها الأمهات على وظيفة الزوج أو الأب يعتبر تمييزا في حدّ ذاته.
وفي انتظار البت في الدعوى، أكدت الحكومة النرويجية أن قواعدها المتعلقة بإجازة الأبوة لا تنتهك أنظمة المساواة، لأن إجازة الأبوة تقع خارج نطاق اختصاص توجيه المساواة.
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