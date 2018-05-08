إيرباص وبوينغ: "سندرس قرار ترامب قبل اتخاد قرار للتعامل مع إيران"

تتوالى ردود الأفعال حول قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران، وقالت شركة ايرباص الفرنسية الثلاثاء إنها ستدرس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تتحرك مضيفة أن هذا سيحتاج وقتا.
وكانت الخطوط الجوية الإيرانية قد طلبت 200 طائرة ركاب بقيمة 38.3 مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 100 طائرة ايرباص و80 بوينغ و20 من ايه.تي.آر. وجميع الصفقات رهن بتراخيص أمريكية نظرا للاستخدام الكثيف لمكونات أمريكية في الطائرات التجارية.
وقال رينيه أوليه مدير الاتصال لدى إيرباص "نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات".
من جهته أعلنت شركة بوينغ الأمريكية أنها ستتشاور مع حكومة بلادها حول "الخطوات التالية" التي ستتخذها بعد إعلان ترامب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.
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وقال المتحدث باسم بوينغ جوردون جوندروي "كما كنا طوال هذه العملية، سنظل نتبع قيادة الحكومة الأمريكية.
وكان الرئيس التنفيذي لبويغ دينيس مويلنبرغ قد أعلن الشهر الماضي ان الشركة المتخصصة في صناعة الطائرات ليست لديها طلبيات مقررة لإيران هذا العام، مضيفا أن خطة بوينغ لإنتاج طائرات طراز 777 "لا تعتمد على الطلبيات الإيرانية". ومن المنتظر أن يتحدث مويلنبرغ أمام نادي واشنطن الاقتصادي يوم الأربعاء.