تخصيص آلاف الهكتارات لحماية الكوالا من الانقراض في أستراليا

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أن 25 ألف هكتار من أراضي الغابات ستقتطع جانبا، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية حيوان الكوالا من الانقراض، كما أعلنت الولاية أن مستشفى جديدا للكوالا سيفتتح في المستقبل القريب، وأن ميزانية بنحو 33 مليون دولار ستخصص للمساعدة في مواجهة تناقص عدد حيوان الكوالا في هذه الولاية، حيث تقتل العشرات من هذه الحيوانات وهي تقطع الطرقات، وبالتالي ستتم إقامة أسيجة في المناطق التي شهدت أنواعا من تلك الحوادث. ويوجد بحسب المسؤولين حوالي 36 ألف حيوان للكوالا في نيو ساوث ويلز.