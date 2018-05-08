لم تتمالك سيدة البرازيل الأولى مارسيلا تامر نفسها وهي ترى كلبها يسقط في بحيرة القصر الرئاسي حيث سارعت إلى إنقاذه قبل فوات الأوان.
زوجة الرئيس البرازيلي تجازف بحياتها لإنقاذ كلبها
زوجة الرئيس البرازيلي تجازف بحياتها لإنقاذ كلبها
وقفزت مارسيلا تامر في البحيرة بكامل ثيابها عندما لاحظت كلبها "بيكولي"، وهو من فصيلة جاك راسل، لم يعد قادرا على الصمود والتنفس.
وكانت السيدة الأولى تتنزه في حديقة القصر مع ابنها، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، عندما رأت الكلب يقفز إلى البحيرة لمطاردة طيور البط التي كانت تسبح هناك.
ويملك الرئيس البرازيلي ميشال تامر وعائلته كلبين هما "بيكولي"، الذي نجا من الغرق بفضل شجاعة السيدة الأولى و"ثور"، وهو من فصيلة "غولدن ريتريففرز"، ويشتهر "ثور" بمقاطعة العديد من اجتماعات السيدة الأولى.
وبعد حادثة قفز سيدة البرازيل الأولى في البحيرة لإنقاذ "بيكولي"، تمّ الاستغناء عن خدمات أحد أفراد الأمن على خلفية رفضه إنقاذ الكلب في تلك الحادثة التي وقعت في 22 إبريل-نيسان.
وتقول الجمعية الخيرية البريطانية المعنية برعاية الحيوانات إن "على الناس ألا يعرضوا حياتهم للخطر خلال محاولتهم إنقاذ حيوان من الغرق".