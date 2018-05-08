شاهد: إنفجار واحتراق حافلة ركاب في قلب مدينة روما

قال شهود إن حافلة ركاب انفجرت بعدما اشتعلت بها النيران في قلب العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء، مما أدى لتصاعد عمود من الدخان الأسود فوق وسط العاصمة في تاسع حريق من نوعه منذ بداية العام.

وقال هيئة النقل المحلية (أتاك) أن الحافلة توقفت بالقرب من نافورة تريفي الشهيرة ونجح السائق والركاب في الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران، ولم يصب أحد في الحادث ولا يوجد شبهة جنائية.

وألقى الإعلام الإيطالي المسؤولية على أسطول حافلات روما العتيق وسوء الصيانة. وقالت هيئة النقل التي تتكبد ديونا ثقيلة إنها كثفت أعمال الصيانة وتعمل على حل المشكلة. وذكر تقرير داخلي في الهيئة أن 36 بالمئة من حافلات الشركة متوقفة ولا تعمل لأنها معطلة أو خاضعة للصيانة بينما ترتفع النسبة إلى 50 بالمئة من أسطول قطارات الترام.