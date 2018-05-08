نقلت شبكة رووداو الإعلامية الكردية اليوم الثلاثاء عن نيجيرفان برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوله إن الإقليم سيجري انتخابات في 30 سبتمبر أيلول.
إعلان موعد الانتخابات في كردستان العراق
إعلان موعد الانتخابات في كردستان العراق
وشبكة رووداو مقربة من حكومة الإقليم التي تتخذ من مدينة أربيل مقرا لها.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات في العراق، بما في ذلك منطقة كردستان، يوم السبت وستعطي نتائجها لمحة عن أهمية مختلف الأحزاب السياسية الكردية.
وستؤدي انتخابات كردستان العراق إلى اختيار برلمان ورئيس للمناطق الكردية التي حصلت على الحكم الذاتي عام 1991 عندما أجبر تحالف تقوده الولايات المتحدة الجيش العراقي في ظل الرئيس السابق صدام حسين على الانسحاب منها في أعقاب احتلاله للكويت لمدة ثمانية أشهر.
وتنحى مسعود برزاني عن رئاسة كردستان العراق في أول نوفمبر تشرين الثاني بعد فشل استفتاء على استقلال الإقليم عن بغداد أجري في سبتمبر أيلول.
وعلت أصوات المعارضة للمؤسسة الكردية الحاكمة، الممثلة في عشيرتي برزاني والطالباني، خلال السنوات المنصرمة وخاصة بعد الاستفتاء.
وطردت قوات عراقية ومقاتلون شيعة متحالفون مع إيران القوات الكردية من منطقة كركوك النفطية ردا على الاستفتاء فتقلصت عائدات حكومة كردستان العراق النفطية مما أدى إلى أزمة اقتصادية في المنطقة.
ويخرج موظفون لم يحصلوا على رواتبهم في مظاهرات بانتظام في المدن الكردية وتشكلت أحزاب جديدة لمنافسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة برزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني.
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المصدر: رويترز