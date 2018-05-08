إردوغان: نحتاج أغلبية برلمانية لتمرير التعديلات الدستورية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء خلال خطاب ألقاه في إسطنبول إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له يحتاج إلى أغلبية برلمانية بعد الانتخابات المبكرة التي تجرى الشهر المقبل لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة حتى يجري تفعيل النظام الرئاسي التنفيذي الجديد بالكامل.
وقال إردوغان لنواب البرلمان "بعيدا عن المراسيم الرئاسية هناك حاجة لإجراء عدة تعديلات قانونية وتطبيق قواعد جديدة أو حتى تعديلات دستورية حتى يتم تفعيل النظام الجديد بالكامل".
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وسيتوجه الأتراك يوم 24 يونيو حزيران إلى مراكز التصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة ستكون مؤشرا على التحول إلى نظام رئاسة تنفيذي واسع السلطات جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة في استفتاء أجري العام الماضي.
وكان إردوغان قد أعلن الشهر الماضي عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لتكون في 24 يونيو/ حزيران المقبل، أي قبل أكثر من عام عن موعدها الأصلي، وذلك من أجل الانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي الذي تمت الموافقة عليه بفارق ضئيل في استفتاء أجري في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
المصدر: رويترز