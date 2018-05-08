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روسيا

الهتافات العنصرية تتسبب في تغريم الاتحاد الروسي لكرة القدم

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الهتافات العنصرية تتسبب في تغريم الاتحاد الروسي لكرة القدم

الهتافات العنصرية تتسبب في تغريم الاتحاد الروسي لكرة القدم
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REUTERS/Arnd Wiegmann
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أنه غرم الاتحاد الروسي للعبة مبلغ 30 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 30 ألف دولار، بسبب هتافات عنصرية وجهتها الجماهير الروسية للاعبي فرنسا خلال مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم.

وردّد البعض خلال انتصار فرنسا 3-1 على روسيا في اذار-مارس الماضي في سان بطرسبرغ صيحات عنصرية توجه للاعبين فرنسيين في مواقف عدة بما في ذلك عندما توجه نغولو كانتي إلى جانب الملعب لتنفيذ رمية تماس.

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وتعهدت روسيا محاربة العنصرية مع مواجهة البلاد لعمليات تدقيق متزايدة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي ستقام في الفترة من 14 حزيران-يونيو وحتى 15 تموز-يوليو المقبلين في 11 مدينة بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • رويترز