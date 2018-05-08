اعتقال "الجدة النازية" بعد رفضها تسليم نفسها

اعتقلت قوات الأمن الألمانية سيدة تبلغ من العمر 89 عاما بعد رفضها تسليم نفسها إلى الشرطة لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة إنكار المحرقة اليهودية أو "الهولوكوست" خلال الحرب العالمية الثانية والتحريض على الكراهية.

ويتعلق الأمر بأورسولا هافربيك، التي تلقبها الأوساط الإعلامية بالجدة النازية بسبب إنكارها لحدوث المحرقة النازية بحق اليهود. وأورسولا هافربيك معروفة لدى أوساط اليمين المتطرف في ألمانيا.

وكانت أورسولا هافربيك، التي تصف نفسها بأنها مؤرخة محققة، قد أكدت في اجتماع علني في شتاء العام 2016، أنّ غرف الغاز بمعسكر أوشفيتز النازي "لم تكن حقيقية" وأنّ الهولوكوست "أكبر وأطول كذبة في التاريخ".