حفتر يعلن "ساعة الصفر" لعملية عسكرية مهمة

أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر بدء عمليات عسكرية "لتحرير" درنة يوم الاثنين بعد أن اشتبكت قواته مع مناوئين على مشارف تلك المدينة الواقعة في شرق ليبيا.

وقال حفتر في كلمة خلال عرض عسكري في بنغازي إن "ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت. وقواتكم تدك معاقل الإرهابين فيها بعدما أصدرنا قوانين صارمة لتجنب المدنيين".