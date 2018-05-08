مهرجان كان السينمائي يلاحق حالات التحرش

افتتح مهرجان كان السينمائي للمرة الأولى بعد انتشار فضائح حالات التحرش في عالم صناعة السينما، والتي أدت إلى إطلاق حركة "أنا أيضا" من قبل نجمات هوليوود للمطالبة باحترام وجود المرأة في هذا المجال.

منظمو المهرجان الذي ينعقد ما بين 8 – 19 مايو/أيار أنشأوا خطاً هاتفياً ساخناً للتحدث مع ضحايا حالات تحرش، كما سيتم تنظيم جلسات حوار جماعية في محاولة للوقوف على هذه المشكلة حيث يسعى النجوم لتسخير المهرجان كمنصة للحديث حول هذه الظاهرة.

وكانت الفضيحة الأولى قد تفجرت عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أول تحقيق حول التعديات الجنسية لعملاق الإنتاج السينمائي هارفي وينستين بعد تصريحات من روز مكغوين وغينيث بالترو وآشلي جود والكثيرات من نجمات هوليوود، ليتم طرده من شركة الإنتاج التي يديرها بعد هذه الشائعة.