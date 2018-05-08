طهران تستبق قرار ترامب بالتلويح بالانسحاب من الاتفاق النووي

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيس البرلمان الإيراني قوله "أمريكا تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والأمريكيون لا يفهمون سوى "لغة القوة"

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أنه قال إن طهران عليها الانسحاب من الاتفاق النووي في حال انسحبت أمريكا. ونقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن إيران تمارس عدوانا تاما ضد إسرائيل.

إيران لن تقبل المطالب الأوروبية المبالغ فيها خارج إطار الاتفاق النووي.

قال محمد جواد لاريجاني أمين مجلس حقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية بإيران يوم الثلاثاء إن بقاء إيران في الاتفاق النووي إذا انسحبت الولايات المتحدة منه سيكون "خطأ فادحا" بعد يوم من إعلان الرئيس حسن روحاني أن طهران قد تبقى حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن لاريجاني قوله "إذا انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فيجب أن تعلم أن هذه ستكون نهايته".