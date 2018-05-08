جدل بعد تخفيف عقوبة السجن على جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا

اعتبرت أطراف فلسطينية أنّ قرار الإفراج عن الجندي الإسرائيلي إيلور أزاريا، الذي أدين باستهداف الجريح عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس تصرف عنصري واستخفاف بالدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، واستهزاء بالقانون الدولي.

وفي الوقت الذي تصاعد غضب الجانب الفلسطيني من قرار الإفراج عن إيلور أزاريا، عمت الاحتفالات منزل الجندي الذي قضى عقوبة مخففة وقالت والدة الجندي أزاريا: "جاء النور إلى بيتي بالإفراج عن ابني".