شاهد: ميغان ماركل تسير على خطى نساء أمريكيات أصبحن أميرات وملكات

عندما تتزوج الممثلة ميغان ماركل خطيبها الأمير هاري هذا الشهر فإن اسمها سيضاف إلى قائمة مميزة من الأمريكيات اللاتي أصبحن على مدار السنين جزءا من عائلات مالكة، وإن كانت بعض قصصهن الغرامية لم تكتب لها نهايات سعيدة.

ميغان، الممثلة المطلقة والمولودة في مدينة لوس انجليس الأمريكية، سوف تنضم إلى طبقة النبلاء بعد أن تتبادل هي وهاري عهود الزواج في الحفل الذي سيقام في قلعة وندسور يوم 19 مايو أيار. وبعد ذلك ستجد ميغان نفسها أمام تجارب سابقة كثيرة للاسترشاد بها فيما يتعلق بما يجب فعله وما يجب ألا تفعله عندما تصبح جزءا من عائلة مالكة.