أوروبا تعلن عن خطتها لتعزيز نظام حرس الحدود وخفر السواحل

هؤلاء المهاجرون تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من قبل متطوعين لكنهم ظلوا ليوم كامل داخل البحر،لأسباب إدارية. ومن الممكن أن يتكرر هذا السيناريو خلال الأسابيع القادمة مع اقتراب حلول فصل الصيف، حيث يزداد ضغط وصول المهاجرين على مرمى حجر من السواحل الأوروبية. بالنسبة لديميتريس افرامبولوس مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ينبغي استخدام موارد الميزانية الأوروبية القادمة لمواجهة تحديات ما تطرحه تداعيات الهجرة.
ديميتريس افرامبولوس مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي
نحن نتفق جميعا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل. نريد توسيع وتعزيز نظام حرس الحدود وخفر السواحل وتحقيق نظام متكامل لإدارة الحدود الأوروبية
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النمسا تطلب مهلاً جديدة تعفيها من استقبال اللاجئين
هذا ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى حل وسط بحلول حزيران/يونيو بموجب "اتفاقية دبلن" للاجئين، حيث تنص مضامين الاتفاقية على أن بلد الوصول الأول الذي وطئته أقدام المهاجرين هو الذي يعنى بمعالجة الطلبات . هذا و ترمي بعض قرارات الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام توزيع اللاجئين بناء على حصص . غير أن هذا المقترح قوبل برفض رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان الذي يفكر في تغيير الدستور.
رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان
أعتقد أن حزب فيدس،هو ملزم أخلاقيا بمواصلة إجراءات تعديل الدستور،وسوف نستمر على هذا النحو.
"الهجرة "حاضرة في حملات "المجر" الانتخابية
إمكانية التوصل إلى حل وسط في يونيو/حزيران تبدو أمرا غير محتمل. بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن الهدف هو تجنب حدوث أزمة هجرة جديدة من شأنها أن تغذي الخطاب الشعبوي داخل الدول الأعضاء.
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