انتقد نشطاء تونسيون على الانترنت وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريح مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ، أدلى به لمراسل القناة7 الإسرائيلية، ويبدو أن المراسل انتحل خلال توجهه بالكلام إلى المفتي التونسي صفة ملحق إعلامي فلسطيني سابق للرئيس عرفات، وذلك خلال ندوة دولية تتعلق بحوار الأديان والحضارات، عقدت الأسبوع الماضي في تونس.
مفتي الجمهورية التونسية يقع في "شرك" القناة7 الإسرائيلية
مفتي الجمهورية التونسية يقع في "شرك" القناة7 الإسرائيلية
وحضر الندوة من بين الضيوف وفد من مؤتمر الحاخامات الأوروبي وحاخامات إسرائيليين ويهود، وتزامن انعقاد الندوة الدولية مع الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي، في جزيرة جربة جنوب تونس (شاهد الفيديو الرئيسي).
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ويظهر في الفيديو الشيخ عثمان وهو يرحب بالضيوف اليهود الذين نزلوا في تونس، قائلا إنه بلد التسامح بين كل الأديان والمذاهب والمعتقدات، وأضاف القول إن تكريم الإنسان للإنسان أمر واجب. ويظهر تعليق القناة العبرية كالآتي: "مفتي تونس للقناة7: كلنا بشر".
وجاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية أن المقابلة تعرضت للانتقاد، لأن الصحافي (مراسل القناة السابعة) قدم نفسه كملحق إعلامي فلسطيني وفق توضيح أصدرته وزارة الشؤون الدينية التونسية بحسب الموقع.
وجاء في الموقع أن وزير الشؤون الدينية أصدر توضيحا رسميا بشأن تصريحاته للمراسل، مفاده أن المفتي لم يهتم بشعار القناة العبرية خلال المحادثة معه، وأن الصحافي الذي أجرى المقابلة قدم نفسه على أنه فلسطيني.
وبحسب الموقع الإسرائيلي فإن الأطراف اليهودية التي حضرت الندوة الدولية في تونس كانت ممثلة بوفد عن مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، وحاخامات من إسرائيل ومنظمات يهودية، وقد زاروا أيضا الكنيس اليهودي في العاصمة التونسية، ومعبد الغريبة في جزيرة جربة.