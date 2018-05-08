عمدة فريبورغ الجديد يفوز في الانتخابات ويخسر سنا خلال تعرضه لهجوم

بعيد فوزه في انتخابات محلية لمدينة فريبورغ الألمانية جنوب غرب البلاد ليصبح عمدة المدينة الجديد، كان مارتن هورن يحتفل بفوزه، عندما هاجمه شخص وعنفه في وجهه.

وهشم المعتدي أنف مارتن هورن البالغ من العمر 33 سنة وكسر له سنا، وأجبره على الدخول إلى المستشفى. أما المهاجم البالغ من العمر 54 سنة، فلم يكن ينظر إليه أن له أية علاقة بالسياسة، وقد تم إيقافه.