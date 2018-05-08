عمدة فريبورغ الجديد يفوز في الانتخابات ويخسر سنا خلال تعرضه لهجوم

بعيد فوزه في انتخابات محلية لمدينة فريبورغ الألمانية جنوب غرب البلاد ليصبح عمدة المدينة الجديد، كان مارتن هورن يحتفل بفوزه، عندما هاجمه شخص وعنفه في وجهه.
وهشم المعتدي أنف مارتن هورن البالغ من العمر 33 سنة وكسر له سنا، وأجبره على الدخول إلى المستشفى. أما المهاجم البالغ من العمر 54 سنة، فلم يكن ينظر إليه أن له أية علاقة بالسياسة، وقد تم إيقافه.
ونشر العمدة الجديد فيديو على صفحته على فيسبوك بعد تعرضه للاعتداء يشكر فيه سكان مدينة فريبورغ على دعمهم.
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وكان مارتن بصدد إجراء مقابلات بعيد إعلان فوزه في الانتخابات، وكان يحتفل بحضور 300 شخص من مؤيديه، عندما اقترب منه رجل يبدو أنه رغب في التقاط صورة ذاتية مع مارتن، ولكن الأمر لم يكن كذلك بل لكمه على وجهه.
وبحسب الشرطة التي حققت في الهجوم غير المبرر فإن المهاجم يعاني من مرض نفسي، أما العمدة الجديد فقد توجه إلى أنصاره عبر الفيسبوك، وحثهم على ألا يحبط الحادث من عزائمهم.
وقال مارتن على صفحته لفيسبوك إنه تم تهشيم أنفه وكسر أحد أسنانه وأجرى عملية لغرزتين صغيرتين، وبعد ذلك رجع إلى الحفل في ختام الاعلان عن نتائج الانتخابات ليستمتع بالفوز.
من جانبه أعرب العمدة السابق للمدينة ديتر سالمون عن شعوره بالصدمة، متمنيا لخصمه بأن يستعيد عافيته في أقرب وقت. وكان سالمون تولى منصبه كعمدة لفريبورغ طيلة 16 سنة.