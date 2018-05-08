ينتظر المخرج البريطاني تيري غيليام حتى يوم الأربعاء لمعرفة إن كان فيلمه (ذا مان هو كيلد دون كيخوته) الذي أمضى 20 عاما في صناعته سيعرض في مهرجان كان السينمائي الذي تبدأ دورته الحالية يوم الثلاثاء.
محكمة فرنسية تفصل في إمكانية عرض فيلم استغرق انتاجه 20 عاما في مهرجان كان
محكمة فرنسية تفصل في إمكانية عرض فيلم استغرق انتاجه 20 عاما في مهرجان كان
ونظرت محكمة في باريس يوم الاثنين دعوى قضائية لمنع عرض الفيلم رفعها منتج يقول إن له حقوقا في إنتاج الفيلم وقالت المحكمة إنها ستصدر حكمها بعد ظهر الأربعاء.
ويطيل ذلك أمد معاناة غيليام الذي لازم سوء الحظ مساعيه لاستكمال الفيلم. وكانت نسخة أولى من الفيلم من بطولة جوني ديب وفانيسا بارادي قد توقفت عام 2000.
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ومن المقرر أن يعرض الفيلم في ختام مهرجان كان السينمائي بعد حفل تسليم الجوائز يوم 19 مايو أيار. لكن ذلك يعتمد على قرار المحكمة.
وقال محامي غيليام إنه يأمل أن ترفض الدعوى.
وقال المحامي بنجامين سارفاتي للصحفيين خارج قاعة المحكمة "أظهرنا أن هذا التحامل من نسج خيالهم".
وأضاف "آن الأوان أن يعرض الفيلم. إنها رغبة تيري غيليام القوية أن يعرض الفيلم على الجمهور".
وقال باولو برانكو الذي رفع الدعوى ضد الفيلم "الصراع مع تيري غيليام أعمق مما قيل اليوم عن أنه مجرد خلاف مالي. الأمر ليس كذلك".