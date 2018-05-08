إمام إيراني: صدقت نبوءة خامنئي بفشل الاتفاق النووي

نقلت وكالة فارس للأنباء عن إمام بارز في أحد مساجد العاصمة الإيرانية طهران يوم الثلاثاء قوله إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي كان قد سبق له وتنبأ بنهاية الاتفاق النووي الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع القوى العالمية.
وأضاف كاظم صديقي، وهو من الأئمة الذين عينهم خامنئي ليلقي خطبة الجمعة على المصلين في العاصمة، "كنا على حق منذ البداية بقول إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) هشة وستنهار. والآن نرى أن نبوءة الزعيم الأعلى صدقت".
إقرأ أيضاً:
ما هي مواقف الدول الكبرى من الاتفاق النووي مع إيران؟
تعرف على السيناريوهات المختلفة التي قد يعلنها ترامب اليوم بشأن الاتفاق النووي مع إيران
وكان الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، من بين أبرز إنجازات السياسة الخارجية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لكن ترامب وصف هذا الاتفاق بأنه "واحد من أسوأ الاتفاقات التي شهدها على الإطلاق"، وهدد بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح ما يصفه بعيوبه.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب موقفه بشأن اتفاق إيران النووي يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (السادسة بتوقيت غرينتش).
المصدر: رويترز