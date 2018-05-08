قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى عام 2015 رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق.
روحاني يعلن التزام إيران بالاتفاق الدولي النووي ويصف ترامب بالمزعج
روحاني يعلن التزام إيران بالاتفاق الدولي النووي ويصف ترامب بالمزعج
وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون إنه إذا تم تحقيق أهداف الاتفاق بالتعاون مع الأعضاء الآخرين به فسيظل ساريا، وقال روحاني إنه أمر وزير الخارجية في حكومته بالتفاوض مع الدول الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والصين وروسيا خلال الأسابيع المقبلة، مبينا أنه إذا حصلت قناعة بإمكانية الإستفادة الكاملة من الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني بالتعاون مع جميع الدول، فإن الاتفاقية ستستمر.
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وقال روحاني إن طهران مستعدة لاستئناف أنشطتها النووية بعد إجراء محادثات مع الأعضاء الأوروبيين الموقعين على الاتفاق. وجاء على لسان الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لم تنفذ قط التزاماتها، مضيفا القول إنه بخروج الولايات المتحدة من الاتفاق، فإنها تقوض أمريكا بشكل رسمي التزامها تجاه معاهدة دولية.
وفي السياق ذاته قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني "غير قانوني وغير مشروع ويقوض الاتفاقات الدولية". وقال روحاني إن قرار الرئيس الامريكي تجربة تاريخية لإيران، معربا عن سعادته لخروج شخص "مزعج" مثل دونالد ترامب من الاتفاقية.