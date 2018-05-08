عجز الميزانية السعودية نحو 9.15 مليار دولار في الربع الأول من 2018

أعلنت وزارة المالية السعودية يوم الإثنين أن عجز ميزانية المملكة بلغ 34.3 مليار ريال أي نحو (9.15 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2018، ما يعادل نحو 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.
وتتوقع السعودية، التي تبذل جهودا متضافرة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط، عجزا قدره 195 مليار ريال، ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك انخفاضا من 230 مليار ريال قيمة العجز للعام الماضي.
وتخطط المملكة لتعادل الميزانية بحلول عام 2023.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ 166.3 مليار ريال بزيادة 15% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقفزت الإيرادات غير النفطية 63% ما قيمته 52.3 مليار ريال، لأسباب من بينها ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة التي فرضتها الحكومة في كانون الثاني/يناير الماضي. كما ارتفعت الإيرادات النفطية 2%.
وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى النمو القوي غير النفطي وأرقام الربع الأول التي تعكس تقدما سريعا وكبيرا في الإصلاح الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي، ذكر الجدعان أن الحكومة تمضي على المسار صوب تقليص العجز إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
(الدولار = 3.7503 ريالا سعوديا)
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