"ذئاب الليل" الروسية تتسبب بمناوشات في براغ

توجه أعضاء مجموعة الـ "Night Wolves" إلى برلين من مدينة براغ التشيكية بعد أن قدموا تحياتهم لجثامين الجنود الروس المدفونين فيها.

نادي الدراجات النارية الروسي وصل إلى العاصمة براغ يوم أمس 7 مايو/ أيار 2018، في طريقهم إلى برلين حيث سيحتفلون في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

أعضاء المجموعة المعروفة بتعصبها القومي لروسيا وبعلاقتها الوثيقة مع الكرملين، أجج وجودهم في التشيك موجة انتقادات، حيث كانوا قد التقوا مؤيدين ومعارضين لهم، ما أدى إلى نشوب مناوشات بين الطرفين حيث ألقت الشرطة القبض على شخصين.

الكثير من التشيكيين وجدوا أن تواجدهم هو مجرد دعاية روسية رخيصة، بينما أكد أعضاء المجموعة أن وجودهم لا يعدو كونه تكريما لمئات الجنود الروس الذين ضحوا بحياتهم لتحرير التشيك من الاحتلال النازي.

آندري بوبروفيكسي، قائد المجموعة قال:"لطالما كانت براغ مكانا صعبا لنا، حيث يعارض البعض وجودنا، أعتقد أنهم يخطئون فهمنا، لكن من ناحية أخرى فإننا محل ترحيب عند الكثيرين".

إحدى المعارضات لوجود هذا النادي في براغ قالت بلهجة ساخرة: "أنظر ماذا يفعلون، إنهم يركبون الدراجات النارية أمريكية الصنع، لدعم بوتين".

وأضافت أخرى:" يحاولون أن يتقربوا منا أكثر وأكثر، وأن يظهروا روسيا على أنها دولة قوية".

روبين، أحد أعضاء النادي قال: "برحلتنا هذه نسعى لأن نذكر بما حصل منذ أكثر من سبعين سنة مضت، عندما مات الكثير من الشباب من أجل حرية أوربا".