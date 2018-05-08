ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي ونتانياهو يصف القرار بالشجاع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنسحب من اتفاق إيران النووي وأن واشنطن ستعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات على طهران، وفي ذات السياق أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتن أن سريان العقوبات سيبدأ مفعوله على الفور مع العقود الجديدة.

وقال ترامب إنه إذا سمح باستمرار اتفاق إيران فسوف ينشب قريبا سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.