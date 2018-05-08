ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي ونتانياهو يصف القرار بالشجاع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنسحب من اتفاق إيران النووي وأن واشنطن ستعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات على طهران، وفي ذات السياق أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتن أن سريان العقوبات سيبدأ مفعوله على الفور مع العقود الجديدة.
وقال ترامب إنه إذا سمح باستمرار اتفاق إيران فسوف ينشب قريبا سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب القول إنه كان من المفترض أن يحمي الاتفاق النووي أمريكا وحلفاءها، لكنه سمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على حد قوله.
للمزيد على يورونيوز:
وكالة: وزير خارجية إيران يحذر واشنطن من الانسحاب من الاتفاق النووي
إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ في مرتفعات الجولان المحتلة
وانتقد ترامب الاتفاق الدولي النووي بين إيران ودول عظمى، قائلا إن الاتفاق لا يقيد أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار بما فيها دعم الإرهاب، وكرر القول إن إيران لم تفعل شيئا أخطر من السعي للحصول على أسلحة نووية.
وقال ترامب أيضا إنه يريد حلا حقيقيا ودائما للتهديد النووي الإيراني، وختم حديثه بالقول، إن إيران سترغب في إبرام اتفاق جديد ودائم، مذكرا بأن الولايات المتحدة جاهزة لإعادة التفاوض مع إيران، متى كانت طهران مستعدة لذلك.
في ذات السياق وتعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بالقول إنه قرار شجاع وصحيح، وإن الدولة العبرية تدعم ذلك القرار.
وقال نتنياهو ترامب اتخذ قرارا شجاعا وصحيحا بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران والذي كان "وصفة لكارثة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد دعا إلى إصلاح الاتفاق المبرم بين القوى الغربية وإيران أو إلغائه.
وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية استمرت دقيقتين وألقاها بالعبرية والانجليزية إن الاتفاق الإيراني كان "وصفة لكارثة، وكارثة لمنطقتنا وكارثة للسلام في العالم".