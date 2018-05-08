مقتل طيارين روسيين شرق سوريا

ذكرت وكالات أنباء يوم الاثنين نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرة هليكوبتر عسكرية روسية من طراز كيه إيه-52 تحطمت في شرق سوريا مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين، ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيان أصدرته وزارة الدفاع قوله إن "طائرة هليكوبتر عسكرية روسية تحطمت أثناء قيامها بطلعة فوق المناطق الشرقية من الجمهورية العربية السورية".
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وكانت طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي 30 إس إم قد سقطت في سوريا بعد قليل من إقلاعها في الثالث من مايو أيار مما أسفر أيضا عن مقتل طياريها الاثنين.