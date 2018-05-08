محكمة أمريكية تمنع نقل أمريكي متهم بانتمائه لداعش من العراق إلى السعودية

منعت محكمة استئناف أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين من نقل مواطن أمريكي متهم بأنه عضو في تنظيم مايسمى "الدولة الإسلامية" من سجن عسكري بالعراق إلى دولة لم يتم كشف النقاب عنها، من المتوقع أن تكون السعودية.

ويحمل هذا الرجل الذي لم يُعلن اسمه جنسية أمريكية سعودية مزدوجة وقد اعتقل في سوريا واحتجز في العراق دون تمثيل قانوني إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية باسمه في المحكمة الاتحادية الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.